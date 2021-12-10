Полиграф не подтвердил показания мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка"
У правоохранителей и так были основания не доверять мужчине, а теперь поводов стало ещё больше.
Муж Анны Григорьевой Денис. Фото © Telegram / SHOT
Супруг кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в хищении из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, прошёл проверку на полиграфе и окончательно запутал следствие, ведь прибор выдал неоднозначные результаты на его показания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В ходе проверки 30-летний мужчина продолжал настаивать, что всё было так, как он описывал ранее. Якобы супруга в пятницу пришла с работы, в субботу она находилась дома, а на следующий день попыталась покончить с собой. На следующий день муж забрал Анну из больницы, а в ночь на вторник та незаметно вышла из квартиры.
Вот только полиграф "не поверил" показаниям Дениса и реагировал на его слова весьма неоднозначно. У следователей и так были основания не доверять мужчине из-за его баснословного долга букмекерской конторе, а теперь поводов стало ещё больше.
Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками.
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