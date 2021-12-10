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Полиграф не подтвердил показания мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка"

У правоохранителей и так были основания не доверять мужчине, а теперь поводов стало ещё больше.

10 декабря, 19:25
<p>Муж Анны Григорьевой Денис. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/c/1215161458/504688" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Муж Анны Григорьевой Денис. Фото © Telegram / SHOT

Супруг кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в хищении из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, прошёл проверку на полиграфе и окончательно запутал следствие, ведь прибор выдал неоднозначные результаты на его показания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В ходе проверки 30-летний мужчина продолжал настаивать, что всё было так, как он описывал ранее. Якобы супруга в пятницу пришла с работы, в субботу она находилась дома, а на следующий день попыталась покончить с собой. На следующий день муж забрал Анну из больницы, а в ночь на вторник та незаметно вышла из квартиры.

У мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" обнаружили долги на 800 тысяч

У мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" обнаружили долги на 800 тысяч

Вот только полиграф "не поверил" показаниям Дениса и реагировал на его слова весьма неоднозначно. У следователей и так были основания не доверять мужчине из-за его баснословного долга букмекерской конторе, а теперь поводов стало ещё больше.

Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили спустя четыре дня, 7 декабря, а сама Анна после кражи якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками.


В истории с похищением кассиршей 23 млн из "Альфа-банка" может быть замешан её племянник

В истории с похищением кассиршей 23 млн из "Альфа-банка" может быть замешан её племянник

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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