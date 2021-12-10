Полиграф не подтвердил показания мужа сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка"

Супруг кассирши Анны Григорьевой, которая подозревается в хищении из ачинского отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей, прошёл проверку на полиграфе и окончательно запутал следствие, ведь прибор выдал неоднозначные результаты на его показания. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В ходе проверки 30-летний мужчина продолжал настаивать, что всё было так, как он описывал ранее. Якобы супруга в пятницу пришла с работы, в субботу она находилась дома, а на следующий день попыталась покончить с собой. На следующий день муж забрал Анну из больницы, а в ночь на вторник та незаметно вышла из квартиры.