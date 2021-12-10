Певица МакSим получила "Золотой граммофон", выйдя на сцену со спасшими её врачами

Певица МакSим вышла за "Золотым граммофоном" вместе с врачами-реаниматологами. Видео © Telegram / SHOT

Певица МакSим стала лауреатом XXVI Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". На сцену за заветной статуэткой исполнительница вышла в сопровождении врачей-реаниматологов, спасших ей жизнь во время тяжёлой борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Премию артистка получила за клип на песню "Спасибо", который был снят в марте 2021 года. Фанаты до сих пор уверены, что именно он и стал причиной будущих бед певицы. На сцене МакSим поблагодарила поклонников, голосовавших за трек и переживавших за неё. Она также почтила память режиссёра клипа Вадима Шатрова, который не пережил коронавирус.

"Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами", — сказала МакSим. Певица заплакала от нахлынувших эмоций, представляя медиков, а зал Кремлёвского дворца аплодировал им стоя.