Певица МакSим получила "Золотой граммофон", выйдя на сцену со спасшими её врачами
Музыкальная премия певице досталась за клип на нашумевшую песню "Спасибо", который она сняла в марте текущего года.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Певица МакSим вышла за "Золотым граммофоном" вместе с врачами-реаниматологами. Видео © Telegram / SHOT
Певица МакSим стала лауреатом XXVI Национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". На сцену за заветной статуэткой исполнительница вышла в сопровождении врачей-реаниматологов, спасших ей жизнь во время тяжёлой борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Премию артистка получила за клип на песню "Спасибо", который был снят в марте 2021 года. Фанаты до сих пор уверены, что именно он и стал причиной будущих бед певицы. На сцене МакSим поблагодарила поклонников, голосовавших за трек и переживавших за неё. Она также почтила память режиссёра клипа Вадима Шатрова, который не пережил коронавирус.
"Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами", — сказала МакSим. Певица заплакала от нахлынувших эмоций, представляя медиков, а зал Кремлёвского дворца аплодировал им стоя.
Лайф напоминает, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, а позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали. После болезни певица уже успела представить первый релиз, выйти на сцену и принять участие в фотосессии.
Ранее врач Елена Малышева рассказала, как певица МакSим выкарабкалась с того света. Телеведущая отметила, что случай был сложнейший и лечащим врачам звезды приходилось проводить консилиумы каждый день.
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