Зеленский заявил, что детально обсудил с Байденом договорённости США и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден "проинформировал" его о содержании разговора с главой российского государства Владимиром Путиным. В том числе о некоторых документах, которые стороны обсуждают.

"Говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обговаривать, мы даже об этом говорили достаточно детально", — заявил Зеленский в разговоре с телеканалом "1+1".

Между тем на своей странице в "Твиттере" украинский лидер отметил, что в ходе полуторачасового разговора Байден раскрыл возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Обсуждение также коснулось курса внутренних реформ Украины, уточнил Зеленский.

"Президент США проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным", — написал президент Незалежной.