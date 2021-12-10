Зеленский заявил, что детально обсудил с Байденом договорённости США и России
Украинский лидер уточнил, что в разговоре с американским коллегой они также затронули документы, которые формируются между Москвой и Вашингтоном.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден "проинформировал" его о содержании разговора с главой российского государства Владимиром Путиным. В том числе о некоторых документах, которые стороны обсуждают.
"Говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обговаривать, мы даже об этом говорили достаточно детально", — заявил Зеленский в разговоре с телеканалом "1+1".
Между тем на своей странице в "Твиттере" украинский лидер отметил, что в ходе полуторачасового разговора Байден раскрыл возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Обсуждение также коснулось курса внутренних реформ Украины, уточнил Зеленский.
"Президент США проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным", — написал президент Незалежной.
Ранее Лайф писал, что Байден и Зеленский призвали Россию "снизить напряжённость". В американской администрации отметили, что президент США также подтвердил "непоколебимую приверженность" Вашингтона отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
Напомним, вечером 9 декабря Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президенты США и Украины обсудили недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине. Зеленский в ходе разговора с Байденом подчеркнул, что Украина — мирное государство, которое не собирается ни на кого нападать. А американский президент заметил, что возможное членство Украины в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса. Офис Зеленского по итогам переговоров подтвердил планы Байдена предоставить помощь Киеву для "отпора агрессии".
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