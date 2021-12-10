В НАТО не готовы идти на компромисс с РФ из-за желания Киева присоединиться к альянсу
Лишь сами государства могут решать вопрос о своём членстве в альянсе, а Москва не имеет никакого права вето, заметил Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромиссы с Россией из-за права Украины и Грузии в будущем стать членами НАТО.
"Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу", — заявил он.
Генсек также подчеркнул, что вопрос о членстве Украины и Грузии в НАТО могут решать только эти государства и страны альянса, а Россия не имеет никакого права вето в этом деле.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену о заинтересованности РФ в гарантиях нерасширения НАТО на восток. Глава государства отметил, что именно Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у рубежей России и предпринимает опасные попытки освоения территории Украины.
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