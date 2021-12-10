В НАТО не готовы идти на компромисс с РФ из-за желания Киева присоединиться к альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромиссы с Россией из-за права Украины и Грузии в будущем стать членами НАТО.

"Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу", — заявил он.

Генсек также подчеркнул, что вопрос о членстве Украины и Грузии в НАТО могут решать только эти государства и страны альянса, а Россия не имеет никакого права вето в этом деле.