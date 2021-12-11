Чем опасен вчерашний чай и когда заварку нужно использовать несколько раз

Как правильно заваривать

О пользе и вреде кофе войны ведутся до сих пор, но о том, что проблем стоит ждать и от чая, говорят меньше — и зря. Оказывается, он способен нанести опасный удар по организму, если не соблюдать правила его употребления, пишет Rsute. Они кажутся очевидными, но почему-то мало кто их соблюдает. Во-первых, заваривать чай стоит только кипящей водой — так она устранит плесень и бактерии, которые сохраняются в листе после ферментации. Предпочтение нужно отдавать именно чайникам, потому как диспенсеры часто греют воду до 85 градусов, а этого недостаточно.

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Когда следует пить

Во-вторых, пить чай стоит сразу же, как он заварился, то есть спустя три-пять минут. Остывший чай не только теряет свои полезные свойства, но и превращается в опасное оружие. Из-за окисления на поверхности появляется плёнка, которая создаётся из белковых молекул, кальция, железа, магния, а также кофеина, гуанина и теофиллина. Они негативно влияют на систему ЖКТ, обволакивая стенки кишечника и мешая всасыванию полезных элементов, и печень, которой приходится очищать организм от всего лишнего.

С момента заваривания чая запускается и таймер с его сроком годности. Чай пригоден для употребления и полезен следующие 15–20 минут. А вчерашний напиток следует вылить и не пить ни в коем случае — он превращается в первичный бульон. Следует помнить, что окисление и размножение бактерий происходит при комнатной температуре, поэтому в крайнем случае чай или заварку можно поставить в холодильник.

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Сколько раз заваривать