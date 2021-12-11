Три знака зодиака, которые почему-то удачливее других

Сколько бы ни старался, одного упорства зачастую не хватает, чтобы достичь нужного результата. В такие моменты не помешала бы удача, но тут всё зависит от высших материй. Астрологи проанализировали, каким знакам зодиака везёт больше, чем остальным, и раскрыли список счастливчиков.

Весы

Не завидовать успеху Весов просто невозможно — у них всегда самые высокие показатели, самые головокружительные карьеры, самые высокие зарплаты, самые красивые партнёры и так далее... Люди с этим знаком зодиака не стесняются идти на риск, который почти всегда оправдывается, что и приводит к их взлётам. И как вишенка на торте — в личной жизни у Весов тоже всё прекрасно.

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Телец

У Тельцов вся удача обусловлена характером — медленным, спокойным, но пробивным. Эти счастливчики никогда не будут действовать опрометчиво, поэтому все их планы срабатывают. Такие обстоятельность и трудолюбие покоряют сердца окружающих, и они всегда стараются помочь в достижении целей и продвижении наверх. Поэтому у Тельцов всегда всё в шоколаде.

Овен