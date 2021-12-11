Анна Семенович призналась, что сама планирует украсить дом к Новому году

Анна Семенович рассказала о своих планах в новогоднюю ночь. Видео © LIFE

Артистка Анна Семенович поделилась с Лайфом своими планами на эту новогоднюю ночь. Она призналась, что работает до 31 декабря и в ночь на 1 января 2022 года поспешит к родителям.

"В новогоднюю ночь у меня три концерта, но каждый год 1 января я еду к родителям, потому что у папы день рождения", — рассказала Семенович.

Певица также поведала, что, несмотря на сумасшедшую занятость в этом году, всё же планирует сама украсить домашний интерьер, хотя обычно нанимает для этого людей. Сейчас ей хочется создать праздничную атмосферу своими руками, для этого она уже припасла огромное количество игрушек и ёлку, которая будет исключительно в бирюзово-золотом цвете. В целом же в новогодние праздники звезда намерена много отдыхать и путешествовать.

Отец артистки, Григорий Семенович, празднующий день рождения 1 января, работал директором мехового ателье. Мать, Татьяна Дмитриевна, в юности занималась спортивной гимнастикой, но больших успехов не добилась и на момент рождения девочки работала экономистом. У артистки также есть брат Кирилл, который младше её на семь лет. Более подробно о её жизни можно почитать на uznayvse.ru.