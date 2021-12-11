Шестилетний мальчик умер в частной стоматологии Петербурга

Шестилетний мальчик умер во время планового приёма в стоматологической клинике Санкт-Петербурга. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СКР по Северной столице.

Всё произошло 10 декабря в частной клинике на улице Шаврова. Подробностей случившегося ведомство не приводит. По данным "Невских новостей", ребёнку начали вводить общий наркоз, после чего у него остановилось сердце. Несовершеннолетнего пытались реанимировать, однако вернуть к жизни не получилось.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря 2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика", — заявили в СК.