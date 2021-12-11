В Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной
В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается.
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США по-прежнему продолжают фиксировать значительное сосредоточение российских войск у границы с Украиной, несмотря на международные консультации по снижению напряжённости в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Там всё ещё значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной", — сказал Кёрби, уточнив, что в Пентагоне продолжают видеть их увеличение в последние дни и недели.
Пресс-секретарь военного ведомства также отметил, что какие-либо изменения на украинско-российской границе не зафиксированы.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Ранее СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы Swift. Позже CNN уточнил, что Вашингтон рассматривает санкции против Москвы в сфере энергетики как крайнюю меру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
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