В Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной

США по-прежнему продолжают фиксировать значительное сосредоточение российских войск у границы с Украиной, несмотря на международные консультации по снижению напряжённости в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Там всё ещё значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной", — сказал Кёрби, уточнив, что в Пентагоне продолжают видеть их увеличение в последние дни и недели.

Пресс-секретарь военного ведомства также отметил, что какие-либо изменения на украинско-российской границе не зафиксированы.