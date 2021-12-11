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Кадыров призвал проверить слова режиссёра Сокурова о Северном Кавказе

Он подчеркнул, что чеченский народ давно озвучил своё намерение быть в составе России и остаётся её частью.

10 декабря, 21:21
<p>Фото © Telegram-канал / <a href="https://t.me/RKadyrov_95" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рамзан Кадыров</a></p>

Фото © Telegram-канал / Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал дать правовую оценку высказываниям режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ. Также он посоветовал кинематографисту прочитать "новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации".

"Во второй раз на миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил своё желание связать будущее с Россией", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Кроме того, глава Чечни призвал правоохранительные органы проверить высказывания "нигилиста" Сокурова на предмет "антигосударственного и экстремистского характера".

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"Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!" заявил Кадыров.

Ранее Лайф рассказывал, что член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о полемике между Владимиром Путиным и режиссёром Сокуровым об устройстве РФ. Сокуров высказал мнение, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Президент с этим мнением не согласился.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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