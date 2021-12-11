Кадыров призвал проверить слова режиссёра Сокурова о Северном Кавказе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал дать правовую оценку высказываниям режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе РФ. Также он посоветовал кинематографисту прочитать "новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации".

"Во второй раз на миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил своё желание связать будущее с Россией", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Кроме того, глава Чечни призвал правоохранительные органы проверить высказывания "нигилиста" Сокурова на предмет "антигосударственного и экстремистского характера".

"Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!" — заявил Кадыров.