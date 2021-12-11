Директор Роспатриотцентра считает нужным новый подход к патриотическому воспитанию в РФ

"Молодёжь живёт в цифровой среде. Нам не нужно заставлять молодых людей страдать за патриотизм. Когда мы вынуждаем их принимать участие в тех форматах, мероприятиях, которые неинтересны, они не принимают это. Нам нужно быть более цифровыми, осваивать новые подходы и инструменты. Если наша сфера станет более технологичной, современной, она будет интересной для молодёжи", — заявила Мандрова в ходе пленарного заседания Всероссийского патриотического форума.