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Директор Роспатриотцентра считает нужным новый подход к патриотическому воспитанию в РФ

Наталия Мандрова отметила, что сфере образования надо становиться более цифровой и современной, иначе внимание молодёжи будет сложно привлечь.

10 декабря, 21:12
<p>Наталия Мандрова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/rospatriot?w=wall-71878396_46715&z=photo-71878396_457265951/wall-71878396_46715" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЯПатриот"</a></p>

Наталия Мандрова. Фото © VK / "ЯПатриот"

Директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова считает необходимой технологическую модернизацию сферы патриотического воспитания в России. Говоря об итогах реализации федерального проекта, она призвала всех представителей сообщества этого направления работать в более тесной связке.

"Молодёжь живёт в цифровой среде. Нам не нужно заставлять молодых людей страдать за патриотизм. Когда мы вынуждаем их принимать участие в тех форматах, мероприятиях, которые неинтересны, они не принимают это. Нам нужно быть более цифровыми, осваивать новые подходы и инструменты. Если наша сфера станет более технологичной, современной, она будет интересной для молодёжи", заявила Мандрова в ходе пленарного заседания Всероссийского патриотического форума.

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Мандрова отметила, что участникам реализации национального проекта "Образование" нужно быть более цифровыми, осваивать новые подходы и инструменты. Только если сфера патриотического воспитания граждан станет более технологичной и современной, она сможет вызывать интерес молодёжи, добавила директор Роспатриотцентра.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве наградили лауреатов первой национальной премии "Патриот-2021". Участников приветствовал российский лидер Владимир Путин. Номинантами в 14 категориях стали 75 организаций, проектов и волонтёров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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