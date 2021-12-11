Директор Роспатриотцентра считает нужным новый подход к патриотическому воспитанию в РФ
Наталия Мандрова отметила, что сфере образования надо становиться более цифровой и современной, иначе внимание молодёжи будет сложно привлечь.
Наталия Мандрова. Фото © VK / "ЯПатриот"
Директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова считает необходимой технологическую модернизацию сферы патриотического воспитания в России. Говоря об итогах реализации федерального проекта, она призвала всех представителей сообщества этого направления работать в более тесной связке.
"Молодёжь живёт в цифровой среде. Нам не нужно заставлять молодых людей страдать за патриотизм. Когда мы вынуждаем их принимать участие в тех форматах, мероприятиях, которые неинтересны, они не принимают это. Нам нужно быть более цифровыми, осваивать новые подходы и инструменты. Если наша сфера станет более технологичной, современной, она будет интересной для молодёжи", — заявила Мандрова в ходе пленарного заседания Всероссийского патриотического форума.
Мандрова отметила, что участникам реализации национального проекта "Образование" нужно быть более цифровыми, осваивать новые подходы и инструменты. Только если сфера патриотического воспитания граждан станет более технологичной и современной, она сможет вызывать интерес молодёжи, добавила директор Роспатриотцентра.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве наградили лауреатов первой национальной премии "Патриот-2021". Участников приветствовал российский лидер Владимир Путин. Номинантами в 14 категориях стали 75 организаций, проектов и волонтёров.
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