Наёмник раскрыл, как организации ищут в Даркнете карателей для мести

В закрытой, "тёмной" части Интернета — Даркнете — существует биржа, где пользователи заказывают избиение жертв. Такие заказы многие выполняют в качестве "подработки", однако существуют и те, кто строит свой заработок именно на такой "профессии". Портал Ura.ru связался с одним из наёмников, который уже два года занимается силовыми акциями по заказу наркоторговцев.

"Как правило, при заказе нам дают фото и конкретный адрес объекта. Но зачастую человека, кинувшего наркомагазин, не найти по адресу его проживания. Тут нам приходится проводить целую разыскную работу. Шерстить по его знакомым и родным. Узнавать частые его места обитания", — рассказал наёмник.

Часто такие поиски заканчиваются раньше времени, ведь жертва не доживает до казни из-за передозировки наркотиков. Другая же "работа" связана с поджогами чужого имущества или запугиванием должников коллекторских агентств и микрофинансовых организаций, заметил молодой человек. По его словам, многие крупные интернет-магазины и вовсе якобы имеют свой штат наёмников.

Журналистам удалось связаться с людьми, занимающимися наймом бойцов для избиений и поджогов. Один из заказчиков даже не стал скрывать в настройках аккаунта свой номер телефона, который, как оказалось, был зарегистрирован в Германии. Несколько других "кураторов" потребовали заполнить анкеты и прислать фото с видом торса предполагаемого кандидата. В итоге корреспондентам портала даже удалось получить заказ на 20 тысяч рублей, однако выполнять его они не стали. При этом отмечается, что найти источники заказов не так-то просто, ведь в этой сети участвует целая цепочка посредников.