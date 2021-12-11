США планируют продать 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Меры принимаются, даже несмотря на падение стоимости сырья в среднем на 10% за последний месяц и снижение цен на АЗС, уточнили в Минэнерго страны.
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США намерены продать 18 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва. Об этом говорится в распространённом в пятницу заявлении американского Министерства энергетики.
"После решительных мер президента Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок Министерство энергетики объявляет о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря", — сказано в документе.
Отмечается, что заявки будут приниматься как на обмен, так и на продажу сырья. Меры принимаются, даже несмотря на падение цен на нефть в среднем на 10% за последний месяц и снижение цен на АЗС, уточнили в Минэнерго. Обмен и продажа, заметил министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, являются важными средствами, используемыми для решения проблем с поставками сырья, пока весь мир восстанавливается после пандемии ковида.
Уже объявлено о первой сделке, в рамках которой компания ExxonMobil получит 4,8 млн баррелей нефти. Позднее фирма должна вернуть заимствованный объём в полной мере, а также с учётом надбавки дополнительного количества сырья, которое оговаривается заранее, заметили в ведомстве.
Напомним, в ноябре президент США Джо Байден решил высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Лайф ранее рассказывал, что Соединённые Штаты также призвали несколько стран извлечь нефть из стратегических резервов. Это необходимо для снижения стоимости энергоресурсов на международном рынке.
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