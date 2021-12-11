США планируют продать 18 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США намерены продать 18 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва. Об этом говорится в распространённом в пятницу заявлении американского Министерства энергетики.

"После решительных мер президента Байдена в ноябре по устранению дефицита поставок Министерство энергетики объявляет о продаже 18 млн баррелей нефти 17 декабря", — сказано в документе.

Отмечается, что заявки будут приниматься как на обмен, так и на продажу сырья. Меры принимаются, даже несмотря на падение цен на нефть в среднем на 10% за последний месяц и снижение цен на АЗС, уточнили в Минэнерго. Обмен и продажа, заметил министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, являются важными средствами, используемыми для решения проблем с поставками сырья, пока весь мир восстанавливается после пандемии ковида.

Уже объявлено о первой сделке, в рамках которой компания ExxonMobil получит 4,8 млн баррелей нефти. Позднее фирма должна вернуть заимствованный объём в полной мере, а также с учётом надбавки дополнительного количества сырья, которое оговаривается заранее, заметили в ведомстве.