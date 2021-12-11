Россиян предупредили о возможном обмане при заказе Деда Мороза на дом

Перед новогодними праздниками ожидается рост интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей. Об этом заявили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Как пишут "Известия", злоумышленники создают фишинговые сайты, предлагающие выгодные условия по приглашению Деда Мороза и Снегурочки по ценам значительно ниже рыночных. Эксперты компании говорят, что нужно тщательно проверять адреса ивент-агентств, однако предупреждают, что разгадать мошенников достаточно сложно.

"Лучшее, что можно посоветовать людям во избежание подобных ситуаций, — чтобы они приглашали Дедов Морозов по сарафанному радио, чтобы им подсказали друзья, у которых этот сказочный герой уже был. Даже высокая цена и красивый костюм — это не гарантия хорошей работы", — заявил председатель Национального общественного движения Дедов Морозов и Снегурочек Алексей Прокофьев.

Он рассказал, что в Новый год цены на подобные услуги могут быть абсолютно любыми — от одной до 20 тысяч рублей за 30 минут. Цена в основном зависит от того, кто работает, какой у него костюм и точка выезда. Прокофьев также предупреждает, что в связи с коронавирусом стоимость на такие услуги выросла.