Как имя человека способно разрушить его судьбу

Имя, в отличие от знака зодиака, можно выбрать и тем самым предопределить судьбу, прожив жизнь с радостью, даже если тяжело. Парапсихолог Екатерина Вишнякова рассказала, как не загубить судьбу ребёнка, случайно выбрав не то имя, пишет 5-tv.ru.

Запрещённые имена

Зачастую родители хотят назвать ребёнка в честь умершего человека, и это большая ошибка. Имя человека несёт своеобразный код и энергетику, и таким образом можно перенести все проблемы и беды с погибшего на новорождённого. Поэтому нужно помнить, что малыш — отдельный человек с отдельной душой, и исходя из этого подбирать имя.

Фото © Shutterstock

Выбор имени

Верный способ назвать ребёнка удачным именем есть, и он весьма прост. Нужно подобрать несколько понравившихся вариантов и зачитать их малышу вслух. На какое имя он отреагирует позитивно — улыбнётся, засмеётся или залепечет, то и станет для него идеальным.

Смена имени