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Как имя человека способно разрушить его судьбу

Парапсихологи уверены, что имя способно влиять на судьбу человека наравне со звёздами.

10 декабря, 23:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Имя, в отличие от знака зодиака, можно выбрать и тем самым предопределить судьбу, прожив жизнь с радостью, даже если тяжело. Парапсихолог Екатерина Вишнякова рассказала, как не загубить судьбу ребёнка, случайно выбрав не то имя, пишет 5-tv.ru.

Запрещённые имена

Зачастую родители хотят назвать ребёнка в честь умершего человека, и это большая ошибка. Имя человека несёт своеобразный код и энергетику, и таким образом можно перенести все проблемы и беды с погибшего на новорождённого. Поэтому нужно помнить, что малыш — отдельный человек с отдельной душой, и исходя из этого подбирать имя.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Выбор имени

Верный способ назвать ребёнка удачным именем есть, и он весьма прост. Нужно подобрать несколько понравившихся вариантов и зачитать их малышу вслух. На какое имя он отреагирует позитивно — улыбнётся, засмеётся или залепечет, то и станет для него идеальным.

Смена имени

Это сложный и трудоёмкий процесс — и речь вовсе не о бумажных заморочках. Имя обладает определённой энергетикой, которая уже имеет влияние на жизнь человека, и сменить её — значит попытаться изменить судьбу. Для этого стоит сперва "примерить" новое имя. Прежде чем менять его по документам, нужно пожить с ним некоторое время — попросить, чтобы родные и близкие начали его использовать, и посмотреть, как изменится жизнь. Если к лучшему, то имя на смену выбрано удачное, если нет, то стоит подумать ещё.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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