Как сложились судьбы забытых актёров фильма "Кин-дза-дза"
Хоть эти персонажи и получили не столько экранного времени, сколько хотелось, они прочно запали в душу зрителям.
Фото © "Кинопоиск" и YouTube / "Киноконцерн "Мосфильм"
Знаменитому фильму Георгия Данелии "Кин-дза-дза" исполняется 35 лет. Спустя годы актуальность этого шедевра не угасла, а молодёжь с удовольствием растаскивает картину на цитаты и мемы. Актёры, сыгравшие главные роли, навсегда попали в историю кинематографа, но как сложились судьбы артистов, которым достались роли второстепенных, но не менее ярких персонажей? Разбираемся вместе.
Ирина Шмелёва (Тачаночница)
Фото © "Кинопоиск" и kino-teatr.ru
Актриса Ирина Шмелёва по натуре была девушкой пробивной, поэтому и роли ей доставались такие же. "Найти и обезвредить", "Акселератка", "Ловушка для одинокого мужчины", "Битва за Москву" и, разумеется, "Кин-дза-дза" — во всех этих картинах пройти мимо Ирины просто невозможно. Артистка активно снималась в 80-х и 90-х годах, а затем уехала в США. Там она выучилась на менеджера по маркетингу, работая на телевидении, а затем резко поменяла профессию, став риелтором. Им 60-летняя актриса работает по сей день, изредка появляясь в российских картинах.
Лев Перфилов (Диссидент)
Лев Перфилов часто появлялся на ролях второго плана, но его харизма и артистичность запоминались каждый раз. "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Электроника", "Самая обаятельная и привлекательная" — Лев Алексеевич снялся во многих картинах. А его "Пацаки чатланам на голову сели! Ку!" до сих пор вспоминают как символ крайнего возмущения. Но нельзя сказать, что "Кин-дза-дза" как-то запустила карьеру артиста — его продолжили приглашать в кино и сериалы для второстепенных персонажей. Причём постоянно на роли жуликов, алкоголиков и полных мерзавцев, но Перфилова всё устраивало. Он следовал своему пути до самого конца, пока в 2000 году не умер от болезни лёгких в возрасте 66 лет.
Анатолий Серенко (Бездомный)
Фото © "Кинопоиск" и "Кинопоиск"
Актёра Анатолия Серенко многие знали больше по его театральным ролям, а за Ферапонта из "Трёх сестёр" Чехова он даже получил звание заслуженного артиста РСФСР. В фильмах и сериалах Анатолий Моисеевич обычно играл эпизодические роли партизана, разбойника и так далее, однако каждый раз не поверить в его игру было невозможно. Роль бездомного инопланетянина в "Кин-дза-дзе" стала для Серенко последней — он умер в 1987 году ещё совсем молодым — в 48 лет.
Валентин Букин (Эцилопп)
Актёр Валентин Букин начал сниматься в кино и играть в театре с 1968 года, и делал он это активно и без передышки. Он не всегда появлялся на заметных ролях, но даже на втором плане его часто запоминали, а потом узнавали на улице. "Война и мир", "Про Красную Шапочку", "Д'Артаньян и три мушкетёра" и многие другие работы вошли в его послужной список. После "Кин-дза-дзы" Букин продолжил карьеру в том же темпе и даже издал сборник стихов и рассказов. Последние годы он провёл в доме ветеранов, где все его уважали и любили. Умер Валентин Павлович в 2015 году, дожив до солидного возраста — 73 лет.
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