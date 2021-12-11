Как сложились судьбы забытых актёров фильма "Кин-дза-дза"

Знаменитому фильму Георгия Данелии "Кин-дза-дза" исполняется 35 лет. Спустя годы актуальность этого шедевра не угасла, а молодёжь с удовольствием растаскивает картину на цитаты и мемы. Актёры, сыгравшие главные роли, навсегда попали в историю кинематографа, но как сложились судьбы артистов, которым достались роли второстепенных, но не менее ярких персонажей? Разбираемся вместе.

Ирина Шмелёва (Тачаночница)

Актриса Ирина Шмелёва по натуре была девушкой пробивной, поэтому и роли ей доставались такие же. "Найти и обезвредить", "Акселератка", "Ловушка для одинокого мужчины", "Битва за Москву" и, разумеется, "Кин-дза-дза" — во всех этих картинах пройти мимо Ирины просто невозможно. Артистка активно снималась в 80-х и 90-х годах, а затем уехала в США. Там она выучилась на менеджера по маркетингу, работая на телевидении, а затем резко поменяла профессию, став риелтором. Им 60-летняя актриса работает по сей день, изредка появляясь в российских картинах.

Лев Перфилов (Диссидент)

Лев Перфилов часто появлялся на ролях второго плана, но его харизма и артистичность запоминались каждый раз. "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Электроника", "Самая обаятельная и привлекательная" — Лев Алексеевич снялся во многих картинах. А его "Пацаки чатланам на голову сели! Ку!" до сих пор вспоминают как символ крайнего возмущения. Но нельзя сказать, что "Кин-дза-дза" как-то запустила карьеру артиста — его продолжили приглашать в кино и сериалы для второстепенных персонажей. Причём постоянно на роли жуликов, алкоголиков и полных мерзавцев, но Перфилова всё устраивало. Он следовал своему пути до самого конца, пока в 2000 году не умер от болезни лёгких в возрасте 66 лет.

Анатолий Серенко (Бездомный)

Актёра Анатолия Серенко многие знали больше по его театральным ролям, а за Ферапонта из "Трёх сестёр" Чехова он даже получил звание заслуженного артиста РСФСР. В фильмах и сериалах Анатолий Моисеевич обычно играл эпизодические роли партизана, разбойника и так далее, однако каждый раз не поверить в его игру было невозможно. Роль бездомного инопланетянина в "Кин-дза-дзе" стала для Серенко последней — он умер в 1987 году ещё совсем молодым — в 48 лет.

Валентин Букин (Эцилопп)