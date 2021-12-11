10 примеров подарков от мужчин, которые доказывают, что они всё-таки умеют любить
Герои этой подборки разрушают стереотип о том, что мужчины не умеют подбирать презенты.
Фото © Twitter / AnnikaAgs, AnnaWiese1
"Мой папа шокировал мою маму на 30-летие их отношений и посвятил ей скамейку в парке, на которой они всегда сидят во время прогулок".
Фото © Twitter / AnnaWiese1
"Мой муж только что подарил мне книгу фотографий, которые мы отправляли друг другу по WhatsApp в этом году, без всякого контекста, и это просто чудо!"
Фото © Twitter / katbrown
"Я сказала ему, что не люблю цветы, поэтому он подарил мне букет куриных наггетсов, и я стала самой счастливой девушкой на планете".
Фото © Twitter / AnnikaAgs
"Новый парень моей мамы буквально построил ей стену для демонстрации её коллекции".
Фото © Twitter / AnaStanowick_
"Картинка, которую я нарисовал для своей жены, чтобы отпраздновать 10-летнюю годовщину брака".
Фото © Reddit / macbubs
"С того дня, как мы начали встречаться, мой парень коллекционировал "рукава" для стаканчиков кофе, который мы пили вместе, чтобы потом подарить их мне на годовщину... Думаю, я нашла того самого".
Фото © Twitter / xxsophvxx
"Подарок на день свадьбы от моего мужа. Внутри этого стеклянного шарика — раздавленные лепестки цветов из первого букета, который он мне подарил".
Фото © Reddit / MissKaylaKaye
"Мой самый любимый фильм — "Вверх", и на день рождения мой парень построил дом на шариках! Я рыдала".
Фото © Twitter / kellyortega__
"Вот что я нарисовал своей девушке. Много практики — и вот результат".
Фото © Reddit / TrainerGlitch
"Подарок моей жене на День святого Валентина. Купил сундук в крафтовом магазине и положил туда 365 любовных записок — на каждый день на ближайший год".
Фото © Reddit / lorgskyegon
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