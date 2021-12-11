10 примеров подарков от мужчин, которые доказывают, что они всё-таки умеют любить

"Мой папа шокировал мою маму на 30-летие их отношений и посвятил ей скамейку в парке, на которой они всегда сидят во время прогулок".

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"Мой муж только что подарил мне книгу фотографий, которые мы отправляли друг другу по WhatsApp в этом году, без всякого контекста, и это просто чудо!"

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"Я сказала ему, что не люблю цветы, поэтому он подарил мне букет куриных наггетсов, и я стала самой счастливой девушкой на планете".

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"Новый парень моей мамы буквально построил ей стену для демонстрации её коллекции".

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"Картинка, которую я нарисовал для своей жены, чтобы отпраздновать 10-летнюю годовщину брака".

Фото © Reddit / macbubs

"С того дня, как мы начали встречаться, мой парень коллекционировал "рукава" для стаканчиков кофе, который мы пили вместе, чтобы потом подарить их мне на годовщину... Думаю, я нашла того самого".

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"Подарок на день свадьбы от моего мужа. Внутри этого стеклянного шарика — раздавленные лепестки цветов из первого букета, который он мне подарил".

Фото © Reddit / MissKaylaKaye

"Мой самый любимый фильм — "Вверх", и на день рождения мой парень построил дом на шариках! Я рыдала".

Фото © Twitter / kellyortega__

"Вот что я нарисовал своей девушке. Много практики — и вот результат".

Фото © Reddit / TrainerGlitch

"Подарок моей жене на День святого Валентина. Купил сундук в крафтовом магазине и положил туда 365 любовных записок — на каждый день на ближайший год".