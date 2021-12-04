Как отличить депрессию от сглаза и что делать, если это порча
Когда неприятности следуют друг за другом, то стоит задуматься: это просто чёрная полоса или чья-то воля.
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Со многими периодически случаются какие-то неудачи, независимо от места, времени или окружения. Обычно это списывают на простое совпадение, но таролог Галина Янко считает, что за этим может притаиться сглаз. Она рассказала, как обнаружить первые признаки и что делать, если подозрения подтвердились.
Неприятные сюрпризы
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Самое простое при сглазе — обыскать свой порог. Под него или рядом с ним недоброжелатели могут насыпать землю или соль, наливать воду. В дверь часто втыкают иголки, их могут, к слову, подбросить и в вещи, самый частый случай — в сумку.
Проблемы со здоровьем
Человек, которого сглазили, часто начинает испытывать неприятные ощущения. На голове появляются колтуны, причин для возникновения которых просто нет. Волосы начинают вылезать, а из-за плохого самочувствия, бессонницы и кошмаров возникают чёрные круги под глазами. Пострадавший от сглаза начинает терять вес и буквально таять.
Неудачи во всём
За что бы ни взялся человек со сглазом, его ждёт провал. Всё валится из рук, планы рушатся, а неприятности преследуют одна за другой. В доме всё ломается, на работе возникают сплошные ошибки, а окружающие ни дня не могут провести без ссоры. Такой обстановки может не вынести и любимый человек, который часто уходит из-за сглаза. Если эти признаки в жизни проявляются, таролог советует обратиться к специалистам за помощью — "самолечение" не поможет.
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