Как отличить депрессию от сглаза и что делать, если это порча

Со многими периодически случаются какие-то неудачи, независимо от места, времени или окружения. Обычно это списывают на простое совпадение, но таролог Галина Янко считает, что за этим может притаиться сглаз. Она рассказала, как обнаружить первые признаки и что делать, если подозрения подтвердились.

Неприятные сюрпризы

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Самое простое при сглазе — обыскать свой порог. Под него или рядом с ним недоброжелатели могут насыпать землю или соль, наливать воду. В дверь часто втыкают иголки, их могут, к слову, подбросить и в вещи, самый частый случай — в сумку.

Проблемы со здоровьем

Человек, которого сглазили, часто начинает испытывать неприятные ощущения. На голове появляются колтуны, причин для возникновения которых просто нет. Волосы начинают вылезать, а из-за плохого самочувствия, бессонницы и кошмаров возникают чёрные круги под глазами. Пострадавший от сглаза начинает терять вес и буквально таять.

Неудачи во всём