Знаменитые разлучники российского шоу-бизнеса, от которых надо прятать своих жён

Константин Богомолов

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Отношения этой пары сопровождал бурный скандал. Когда Константин Богомолов влюбился в светскую львицу Ксению Собчак, она была замужем за Максимом Виторганом, с которым воспитывала сына. Отношения режиссёра и экс-ведущей "Дома-2" развивались стремительно — Богомолов и её на тот момент супруг даже устроили драку. Однако Ксения всё равно выбрала Константина. Пара шокировала публику, приехав на свою свадьбу в катафалке, и не перестаёт признаваться друг другу в любви.

Алексей Серебряков

Фото © Instagram / alexey_serebryakov_fan

Звезда "Левиафана" Алексей Серебряков влюбился в будущую жену Марию ещё в студенческие годы — в середине 80-х. Однако завоевать её тогда не смог. Девушка уехала в Канаду, вышла замуж, родила дочку. Снова Алексей и его возлюбленная встретились только 10 лет спустя, и актёр понял, что теперь её ни за что не отпустит. Марии пришлось сделать сложный выбор, но ради Серебрякова она всё же бросила мужа и уже много лет счастлива в браке с актёром. Супруги даже усыновили двух мальчиков.

Марат Башаров

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Марат Башаров известен не только своими скандалами из-за избиения жён. Тиран-ловелас ещё и увёл одну из них из семьи. Башаров и продюсер Елизавета Круцко познакомились в конце 90-х. Тогда девушка была замужем за актёром Георгием Румянцевым, однако это не остановило Марата. Между ними вспыхнул роман, который перерос в серьёзные отношения. Влюблённые восемь лет прожили вместе и воспитывали дочь. Они не оформляли брак официально, зато "узаконили его по исламу". Ради мужа-татарина Круцко приняла ислам и получила имя Лейла. Отношения пары распались на фоне слухов об изменах Башарова, однако сотрудничество не прекратилось. Елизавета не только осталась его агентом, но и защищала от бывших жён.

Сергей Жигунов

Сердцеед Сергей Жигунов дважды разрушал чужие браки. Сначала он увёл от мужа актрису Веру Новикову, с которой познакомился на съёмках фильма "Шанс". Девушка была старше его на пять лет и воспитывала дочь, но для Жигунова это не стало препятствием. Однако прожив с Верой в браке более 20 лет, он встретил на съёмках "Моей прекрасной няни" Анастасию Заворотнюк, которая тогда тоже была замужем — за бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У звёзд вспыхнули чувства, завязался страстный роман, ради которого оба ушли из семей. Однако отношения продлились всего два года. После Сергей снова женился на Вере, но спустя 11 лет опять бросил её и женился на журналистке Виктории Ворожбит, которую называют копией Заворотнюк.

Сергей Безруков

Сергей Безруков прожил в браке с Ириной Безруковой 15 лет. И тоже увёл красавицу от мужа-актёра Игоря Ливанова, с которым она воспитывала ребёнка. Безруков был настолько обаятелен и настойчив, что девушка не смогла с собой совладать. Однако и этим отношениям пришёл конец. В 2015 году у Ирины внезапно умер единственный сын и брак с Безруковым распался — актёр встретил режиссёра Анну Матисон и вскоре на ней женился.

Евгений Цыганов

Фото © Instagram / tsyganovpictures, kino-teatr.ru

Евгений Цыганов познакомился с актрисой Ириной Леоновой на съёмках сериала "Дети Арбата". Несмотря на то что девушка была замужем за актёром Игорем Петренко, она влюбилась в Цыганова и вскоре развелась с супругом. Ирина родила Евгению семерых детей. Однако даже это не спасло отношения — артист ушёл из семьи к актрисе Юлии Снигирь.

Леонид Ярмольник

Фото © Instagram / yarmolnikcom, kinopoisk.ru