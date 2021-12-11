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Гинцбург заявил, что конструкция вакцины против омикрон-штамма ковида собрана

Сделан препарат был так же, как и против предыдущих вариантов вируса. При этом учёный уверен, что основания для замены прежней вакцины пока отсутствуют.

11 декабря, 00:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sputnikvaccine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik V</a></p>

Фото © Twitter / Sputnik V

Конструкция вакцины против штамма коронавируса "омикрон" собрана, однако оснований для замены прежнего препарата пока нет. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Она сделана [так же,] как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал, что центр Гамалеи получил образец омикрон-штамма от заразившихся россиян. Специалисты учреждения выезжали в стационар, где находятся пациенты, взяли мазки и просеквенировали их, уточнил Александр Гинцбург.

Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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