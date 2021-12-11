Гинцбург заявил, что конструкция вакцины против омикрон-штамма ковида собрана

Конструкция вакцины против штамма коронавируса "омикрон" собрана, однако оснований для замены прежнего препарата пока нет. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Она сделана [так же,] как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".