Гинцбург заявил, что конструкция вакцины против омикрон-штамма ковида собрана
Сделан препарат был так же, как и против предыдущих вариантов вируса. При этом учёный уверен, что основания для замены прежней вакцины пока отсутствуют.
Фото © Twitter / Sputnik V
Конструкция вакцины против штамма коронавируса "омикрон" собрана, однако оснований для замены прежнего препарата пока нет. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Она сделана [так же,] как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
"Штамм вырос в тепличных условиях": Пульмонолог объяснил, почему "омикрон" может оказаться агрессивным
Ранее Лайф рассказывал, что центр Гамалеи получил образец омикрон-штамма от заразившихся россиян. Специалисты учреждения выезжали в стационар, где находятся пациенты, взяли мазки и просеквенировали их, уточнил Александр Гинцбург.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.
Комментариев: 0