"Штамм вырос в тепличных условиях": Пульмонолог объяснил, почему "омикрон" может оказаться агрессивным По словам экспертов, новый вариант ковида может вызывать чрезмерно сильный защитный ответ у здорового человека. А легко его переносят, как ни парадоксально, люди с ослабленным иммунитетом. 10 декабря, 21:40 Медицинский работник во время исследования результатов флюорографии. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Новый штамм коронавируса "омикрон" вполне может оказаться весьма опасным, потому что он возник в самых подходящих для этого условиях, заявил в интервью Лайфу пульмонолог Сергей Пурясев. По его мнению, африканский континент — благодатное место для накопления вирусных мутаций.

— Данный вирус очень долго развивался у больных, которые страдают иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированных. В частности, в ЮАР. Они же там практически все поражены. Поэтому вирус там развился, можно сказать, в тепличных условиях. И он за счёт этого может быть очень агрессивным и вызывать пневмонию, потому что он не встречал нигде отпора. То есть у них антител нет, у ВИЧ-инфицированных, и, как следствие, этот вирус рос как у Христа за пазухой. Потому что он очень быстрый стал. Видимо, там у него этих спайк-белков, шипов, может быть больше, чем положено, их антитела не урезали во время мутаций, — объяснил врач.

Медик полагает, что именно из-за большого количества людей с ослабленным иммунитетом этот штамм переносится легко.

— Легко переносится в каком смысле: может быть, нет такого мощного ответа организма на него. А это тоже не очень-то хорошо, когда нет ответа. Цитокиновых штормов нет, цитокины не выбрасываются, то есть организм как бы его не замечает, — говорит пульмонолог.

В то же время он подчеркнул, что слабый иммунитет может пойти на пользу в случае заражения коронавирусом. Недаром при его лечении часто используют иммуносупрессирующие препараты.

Пациенты в госпитале для пациентов с CoViD-19. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— Когда сильный ответ организма на что-либо, на любую инфекцию, это не всегда хорошо, потому что организм может сам себя убить. Так это и бывает при пневмококковых инфекциях, когда гибнет молодёжь 30-летняя, а старики 60-летние в виде чиха это переносят. А почему? Иммунный ответ бешеный у молодого, он совершенно неадекватный: там, где можно было только погрозить пальчиком, он бьёт, как из пушки по воробьям, — рассказал Сергей Пурясев.

Ранее о возможной особой опасности "омикрона" высказался в интервью "Известиям" глава НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семёнов. По его словам, новый штамм быстрее поражает лёгкие и вызывает пневмонию. Вирусолог отметил, что в начале пандемии воспаление лёгких развивалось в среднем через 10–11 дней после заражения, а сейчас этот срок сократился до 3–5 дней.

Меж тем стоит упомянуть, что Всемирная организация здравоохранения пока не зафиксировала ни одного случая смерти от штамма "омикрон". В Министерстве иностранных дел ЮАР сообщили, что ещё ни одному заражённому этой разновидностью коронавируса не понадобилась искусственная вентиляция лёгких.

— Пневмония пневмонии тоже рознь. Одно дело 10% поражения лёгких, другое дело 80%, это же разные пневмонии. Поэтому он, может, и быстрее вызывает ответ организма нашего, но за счёт своей слабости лишь тихонечко подошёл, немного напакостил и ушёл, но не убил человека, — поясняет пульмонолог.

Предыдущий широко известный штамм "дельта" оказался болезненным ударом в России из-за того, что в числе заболевших оказалось много пожилых людей, пояснил заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

— Уникальность ситуации в России связана с тем, что это одна из очень немногих стран мира, в которой люди 60+ по большей части непривиты. Именно они и умирают, — подчёркивает доктор биологических наук.

Как пояснил член-корреспондент РАН, тяжесть ковида во многом зависит от количества и стадии сопутствующих хронических болезней, а они, как известно, накапливаются с возрастом. Меж тем цель самого вируса вовсе не в том, чтобы вызвать как можно более опасные симптомы, напомнил он.

— У вируса главная задача — размножиться, но при этом у него большие эволюционные возможности. Поэтому побеждают в этой гонке вирусы, которые быстрее развиваются в организме, которые достигают больших значений в количестве. Именно таким был вариант "дельта", он как минимум в 50 раз в больших количествах размножался, — говорит Сергей Нетёсов.

"Омикрон", судя по всему, ещё больше усовершенствовал способность производить множество своих копий, но это не обязательно означает большую болезнетворность, отметил доктор наук.

— Насколько я знаю, а мои знания ограничены пока что теми публикациями, что доступны в Интернете, я могу сказать, что пока нет оснований говорить, что вариант "омикрон" будет более патогенным, чем "дельта". Скорее наоборот. Пока мы видим, что "омикрон" более тяжёлого заболевания, чем прежние варианты, не вызывает. Патогенность вируса не стала больше, а вот размножаться он стал быстрее исходного, "уханьского", как и вариант "дельта". Но пока срок наблюдений очень маленький. В России так и вовсе больных с этим вариантом выявили всего пару дней назад, так что пока лучше быть осторожными и не испытывать ни лишнего оптимизма, ни избыточного пессимизма по этому поводу, — заключил вирусолог.

Эксперты также призвали россиян вакцинироваться, носить маски, соблюдать дистанцию и вообще не терять бдительности. Пульмонолог Сергей Пурясев убеждён, что пандемия далека от завершения.

— Я скептик. Это искусственный вирус, тот, кто его сделал, он знает, что делает, и он не остановится. Сейчас они могут сыграть на "омикроне", завтра придумают ещё что-нибудь. Если мыслить логически, то эта искусственная штука — на десятилетия, — полагает врач.

Авторы Адель Романенкова