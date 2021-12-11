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Медведчук: Зеленский пренебрёг возможностью воспользоваться окном по Донбассу

По мнению политика, если бы украинский лидер воспользовался этим шансом, то смог бы мирно урегулировать сложившийся конфликт.

11 декабря, 01:16
<p>Виктор Медведчук. Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/otvet_prezidentu_zelenskomu_po_povodu_moego_grazhdanstva_i__unikalnoj__idei_obmena.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Оппозиционная платформа — За жизнь"</a></p>

Виктор Медведчук. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении всего своего правления пренебрегал шансом воспользоваться окном возможностей для урегулирования ситуации в Донбассе. При этом, по мнению главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, это окно по-прежнему остаётся открытым.

"Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остаётся открытым. И, кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, он мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению Минских соглашений", — сказал Медведчук в интервью телеканалу UkrLife.

Политик уверен, что все последние переговоры, который президент США Джо Байден проводил с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, были своего рода попыткой урегулировать ситуацию в Донбассе.

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"Байден выразил поддержку и стремление оказать содействие в выполнении Минских соглашений Киевом. И вот это очень важно, потому что раньше США занимали такую позицию: говорили о том, что Минские соглашения не выполняет Россия, и на этом ставили точку", — подчеркнул политик.

Ранее российский сенатор Ольга Ковитиди призвала Европу пресечь украинский саботаж Минских соглашений. По её мнению, это единственный способ избежать военного столкновения с Незалежной или "украинского торнадо американского происхождения".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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