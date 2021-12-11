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Учёные назвали вызывающий рак кишечника у мужчин напиток

Исследование проводилось на шести участках ЖКТ на протяжении шести с половиной лет, данные менялись в зависимости от пола, отмечают специалисты.

11 декабря, 01:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Алкоголь является причиной одного из самых распространённых онкологических заболеваний — рака кишечника. Учёные нашли "убедительные доказательства" того, что употребление четырёх и более порций спиртного в неделю связано с высоким риском появления опухоли в желудочно-кишечном тракте.

"Учитывая одинаковый уровень потребления алкоголя в неделю [у разных исследуемых], риск рака желудочно-кишечного тракта увеличивался в случаях более частого употребления спиртного и снижался соответственно", — цитирует выводы учёных журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA).

При этом риск онкологии растёт, по мнению исследователей, в зависимости от пола, в частности, среди умеренно выпивающих он выше у мужчин. Это, как считают специалисты, связано с различиями в расщеплении алкоголя в организме мужчин и женщин. Учёные исследовали данные за шесть с половиной лет, рассматривая возникновение рака ЖКТ на шести участках: пищеводе, желудке, толстом кишечнике, печени, желчных путях и поджелудочной железе.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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