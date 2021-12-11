Моравецкий ультимативно призвал Россию определить отношения с европейскими странами
По мнению политика, время уступок закончилось и на жёсткую политику у Европы должен быть соответствующий ответ в виде жёстких санкций.
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Москва должна определиться по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами. Такой ультиматум России выдвинул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Политик считает, что РФ "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".
"Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — заявил Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica.
Согласие на запуск газопровода "Северный поток – 2", по словам Моравецкого, покажет слабость Запада. Этот проект, по мнению политика, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой". При этом он считает, что время уступок закончилось и на жёсткую политику у европейских стран должен быть соответствующий ответ в виде жёстких санкций.
Ранее Лайф сообщал, что Моравецкий заявил об усилении зависимости ЕС от России из-за "Северного потока – 2". Он считает, что Москва использует энергоноситель как политический козырь и часть Евросоюза уже под давлением российской стороны из-за газа.
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