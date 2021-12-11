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Моравецкий ультимативно призвал Россию определить отношения с европейскими странами

По мнению политика, время уступок закончилось и на жёсткую политику у Европы должен быть соответствующий ответ в виде жёстких санкций.

11 декабря, 00:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PremierRP_en/status/1468905090304073729/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PremierRP_en</a></p>

Фото © Twitter / PremierRP_en

Москва должна определиться по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами. Такой ультиматум России выдвинул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Политик считает, что РФ "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".

"Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — заявил Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica.

Согласие на запуск газопровода "Северный поток – 2", по словам Моравецкого, покажет слабость Запада. Этот проект, по мнению политика, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой". При этом он считает, что время уступок закончилось и на жёсткую политику у европейских стран должен быть соответствующий ответ в виде жёстких санкций.

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Ранее Лайф сообщал, что Моравецкий заявил об усилении зависимости ЕС от России из-за "Северного потока – 2". Он считает, что Москва использует энергоноситель как политический козырь и часть Евросоюза уже под давлением российской стороны из-за газа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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