Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок уступать место у столика для еды

Министерство транспорта предложило обязать пассажиров, путешествующих на поездах на нижних полках, уступать место у стола для попутчиков с верхних полок для еды. Проект документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи", — сказано в документе.

Согласно предложенному регламенту, на утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа. Министерство также предлагает расширить перечень документов для оформления билетов. К списку разрешённых могут добавить справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осуждённого, и другие бумаги.

Также Минтранс предлагает изменить правила перевозки домашних животных и спортивного инвентаря, разрешив бесплатно провозить лишь одну пару лыж и сноуборд. Кроме того, среди положений значится запрет на высадку пассажиров до 16 лет без билетов. В случае принятия проекта изменения вступят в силу 1 сентября 2022 года.