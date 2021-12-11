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Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок уступать место у столика для еды

Также ведомство подготовило ещё несколько изменений. В случае принятия проекта они вступят в силу 1 сентября 2022 года.

11 декабря, 00:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Министерство транспорта предложило обязать пассажиров, путешествующих на поездах на нижних полках, уступать место у стола для попутчиков с верхних полок для еды. Проект документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи", — сказано в документе.

Согласно предложенному регламенту, на утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа. Министерство также предлагает расширить перечень документов для оформления билетов. К списку разрешённых могут добавить справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осуждённого, и другие бумаги.

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Также Минтранс предлагает изменить правила перевозки домашних животных и спортивного инвентаря, разрешив бесплатно провозить лишь одну пару лыж и сноуборд. Кроме того, среди положений значится запрет на высадку пассажиров до 16 лет без билетов. В случае принятия проекта изменения вступят в силу 1 сентября 2022 года.

Как ранее сообщал Лайф, в Минтрансе заверили, что стратегия до 2035 года не ограничивает использование личных авто. В ведомстве подчеркнули, что документ направлен на увеличение мобильности и качества жизни жителей России.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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