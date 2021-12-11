10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой
Многие подростки втайне от родителей набивают татуировки, не подозревая о том, что уже через пару лет им будет ужасно стыдно за это. Благо сейчас мастера могут перекрыть даже самый ужасный партак.
"Потрясающее перекрытие татуировки моей кошечки, которая умерла в сентябре".
"В колледже набила татуировку по дешёвке. Наконец подкопила немного и сделала перекрытие. Спасибо моему тату — ангелу-хранителю".
"Одна 8,5-часовая сессия у тату-мастера — и счастливей я быть просто не могу".
"И вот облака-сперматозоиды на моей руке превратились в пару шикарных пионов".
"Спустя 25 лет я всё-таки перекрыл свою тюремную наколку".
"Моя гавайская девчушка запела по-новому!"
"Первый тату-мастер говорил, что на коже тату будет выглядеть лучше, чем на эскизе. Нет, нисколько не лучше".
"Я в восторге от того, как мне перекрыли старое тату".
"Наконец-то перекрыл свою ужасную татушку, которую набил по глупости ещё подростком".
"Лишь небольшое сравнение до и после".
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