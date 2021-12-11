10 доведённых до ума татуировок, которые считали ошибкой

"Потрясающее перекрытие татуировки моей кошечки, которая умерла в сентябре".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"В колледже набила татуировку по дешёвке. Наконец подкопила немного и сделала перекрытие. Спасибо моему тату — ангелу-хранителю".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Одна 8,5-часовая сессия у тату-мастера — и счастливей я быть просто не могу".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"И вот облака-сперматозоиды на моей руке превратились в пару шикарных пионов".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Спустя 25 лет я всё-таки перекрыл свою тюремную наколку".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Моя гавайская девчушка запела по-новому!"

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Первый тату-мастер говорил, что на коже тату будет выглядеть лучше, чем на эскизе. Нет, нисколько не лучше".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Я в восторге от того, как мне перекрыли старое тату".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Наконец-то перекрыл свою ужасную татушку, которую набил по глупости ещё подростком".

Фото © Reddit / FixedTattoos

"Лишь небольшое сравнение до и после".