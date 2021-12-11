Что стало со звёздами, которые ушли от продюсера Максима Фадеева

Многие артисты, добившись успеха, забывают, что зачастую дело не в только в их таланте, а ещё и в одарённости продюсера. В этом году хиту Линды "Ворона" исполнилось 25 лет, но выпустить второй такой же бестселлер без помощи Максима Фадеева ей так не удалось. Лайф вспомнил, как сложилась жизнь популярных певиц, которые ушли от продюсера после того, как он сделал им имя.

Линда

Фото © YouTube / Линда и Instagram / lindageyman

Своеобразной и необычной певице Линде политика продюсера не нравилась, но она и не знала, как для неё в дальнейшем обернётся его стратегия. Тогда в моде был образ депрессивной наркоманки, который Фадеев усиленно для девушки поддерживал, а Линда, которая была интровертом и не общалась с прессой, только подливала масло в огонь. На самом деле девушка увлекалась сыроедением и занималась йогой, а наркотики и сигареты на дух не переносила.

Однако пиарил свою протеже Фадеев недолго — как только у отца Линды начались финансовые проблемы, продюсер скрылся за горизонтом. Певица пыталась самостоятельно восстановить карьеру, но вскоре у неё умерла мама, а отец погрузился в совершенную апатию, поэтому всё время она посвящала семье. Линда до сих пор выпускает песни и ездит на гастроли, однако о былой популярности речь не идёт.

Катя Лель

Фото © YouTube / MALFA и Instagram / katyalelofficial

Из Кати Лель продюсер пытался сделать кумира для молодёжи, а потому постоянно требовал от неё одеваться в мешковатую одежду, ходить лохматой и не накрашенной и худеть до состояния анорексии. Певица мирилась с таким положением дел, потому как Фадеев смог сделать из неё суперзвезду. Однако в 2005 году Лель пришлось поставить карьеру на паузу из-за скандала со своим бывшим продюсером и возлюбленным Александром Волковым. Ей пришлось с ним судиться, что негативно сказалось на образе певицы.

Дальше Кате Лель пришлось самостоятельно заниматься своим продвижением, и она пыталась поддержать планку, заданную Фадеевым, но безуспешно. Этому не помогали и странные увлечения артистки — она занималась духовными практиками, начав записывать исцеляющие мантры для "Инстаграма" и рассказывать о том, как её похищали инопланетяне. Сейчас на стриминговых сервисах можно найти новые работы Лель, но они не пользуются особым успехом.

Юлия Савичева

Фото © YouTube / MALFA и Instagram / yuliasavicheva

Именно Максим Фадеев стал тем человеком, который сперва вдохновил Юлию Савичеву стать артисткой, а потом сделал из неё звезду, достойную Евровидения. Вместе они записали множество хитов, пока отношения между ними не стали ухудшаться. Юлия до сих пор уверена, что кто-то на лейбле просто позавидовал её карьере и начал наговаривать на неё.