Медведчук высказал отношение к стремлению Украины вступить в НАТО

Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс не приведёт её ни к чему хорошему. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию — и так достаточно критическую в вопросах экономики, социальной сферы и политики", — заявил Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

Политик считает, что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать. Более того, по мнению Медведчука, Украине надо его развивать.