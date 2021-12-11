Медведчук высказал отношение к стремлению Украины вступить в НАТО
Политик уверен, что такой союз усугубит и без того критическую ситуацию в стране.
Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука
Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс не приведёт её ни к чему хорошему. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию — и так достаточно критическую в вопросах экономики, социальной сферы и политики", — заявил Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.
Политик считает, что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать. Более того, по мнению Медведчука, Украине надо его развивать.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО. Он задался вопросами, видят ли украинцы эту преграду, не всё ли равно им, в каком направлении движутся власти в Киеве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила на это высказывание лидера Незалежной.
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