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Медведчук высказал отношение к стремлению Украины вступить в НАТО

Политик уверен, что такой союз усугубит и без того критическую ситуацию в стране.

11 декабря, 00:01
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/MEDVEDCHUKVV/photos/1982585195243331" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба Виктора Медведчука</a></p>

Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука

Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс не приведёт её ни к чему хорошему. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию — и так достаточно критическую в вопросах экономики, социальной сферы и политики", — заявил Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

Политик считает, что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать. Более того, по мнению Медведчука, Украине надо его развивать.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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