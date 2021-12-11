Зеленский описал энергетическую ситуацию на Украине
Лидер Незалежной признался, что массовых отключений электроэнергии не будет, но локальные возможны.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей
Энергетическая ситуация на территории Украины является стабильной. Такую характеристику дал украинский президент Владимир Зеленский.
"Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне с представителями генерации, у нас всё есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные", — сообщил Зеленский в эфире телеканала "1+1".
Он также заверил, что массовых отключений электроэнергии не будет, однако не исключил вероятность локальных перебоев.
Ранее Лайф писал, что в Раде назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной является катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Но затем не нашла другого выхода и начала закупать электричество у Минска.
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