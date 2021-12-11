Зеленский описал энергетическую ситуацию на Украине

"Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне с представителями генерации, у нас всё есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные", — сообщил Зеленский в эфире телеканала "1+1".