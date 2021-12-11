Как сложилась жизнь звёзд КВН, которые блистали 20 лет назад

Сангаджи Тарбаев

В начале нулевых Сангаджи возглавлял команду РУДН. Капитан, автор шуток, любимец калмыцких фанатов шоу, сейчас его имя сможет вспомнить далеко не каждый. Однако карьера артиста сложилась удивительным образом. После КВН он стал продюсером нескольких юмористических программ и снялся в паре фильмов. Но развлечения остались в прошлом — с 2014-го Тарбаев погрузился в политику, а недавно вошёл в Государственную думу.

Елена Рыбалко

Миниатюрная девушка в команде "Утомлённые солнцем" всегда привлекала внимание зрителей, ведь с ней рядом всегда был Михаил Галустян. Но после шоу с карьерой в сфере юмора как-то не сложилось. Елена попробовала свои силы в стендапе, но былую популярность вернуть не получилось. Сейчас Рыбалко живёт в Сочи с тремя детьми, которых она родила от бывшего партнёра по команде Павла Стешенко. Есть информация, что помимо воспитания детей девушка продвигает КВН в Сочи и даже работает своего рода наставником. Иногда случаются и новые выступления со старыми приятелями.

Александр Якушев

Капитана курской команды "ПриМа" зрители запомнили по вечно зелёной рубашке и номерам с рисунками и таблицами, которые Александр уморительно комментировал. После КВН, как и многие бывшие знаменитые участники, Якушев занялся продюсированием юмористических шоу. В 2021 году он появился в шоу "Игра" на ТНТ, которое вскоре закрыли.

Жанна Кадникова

Дуэт пэтэушниц Жанки и Светки из команды "Парма" долго был одним из самых любимых у зрителей КВН. Но, если Светлана Пермякова уже вскоре "забила" своё место в шоу-бизнесе, от Жанны Кадниковой не было ни слуху ни духу. Но, оказывается, всё это время девушка не покладая рук трудилась над любимыми юмористическими проектами страны: "Универ", "Реальные пацаны" — и это далеко не весь список.

Эндрю Нджогу