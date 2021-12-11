Депутат Госдумы Кривоносов заявил о возможных "барьерах" на поездки в Египет из-за ковида

Если в Египте в преддверии Нового года будет выявлен рост числа случаев заболевания ковидом, вызванных омикрон-штаммом, возможно, РФ придётся принять дополнительные меры для предотвращения распространения нового варианта коронавируса, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

В то же время депутат отметил, что для введения ограничений или дополнительных проверок для прибывающих из Египта авиапассажиров требуются веские аргументы. При принятии решения, уточнил Кривоносов, необходимо руководствоваться двумя факторами: уровнем заболеваемости на египетских курортах и количеством россиян, для которых это направление стало одним из излюбленных для посещения в Новый год. Он подчеркнул, что надо изучить реальную обстановку и выслушать рекомендации Роспотребнадзора. Если Египет станет направлением с достаточно большим объёмом туристов, то надо будет предусмотреть барьеры.

"В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Это нужно, чтобы быть уверенными, что к нам не приедет дополнительное количество инфицированных новым штаммом коронавируса. Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки — это достаточно серьёзный риск", — подчеркнул Сергей Кривоносов в беседе с радио Sputnik.

Между тем пока, как отметил депутат, информации о высокой угрозе распространения на египетских курортах омикрон-штамма нет, закрывать это направление для российских туристов не нужно. Достаточно запретить поездки в Египет тем, кто не вакцинировался, не имеет антител к возбудителю CoViD-19 или же медицинского отвода от прививки. Также политик указал на то, что необходимо уточнить, достаточно ли будет проверки QR-кодов при посадке на самолёт. Если это послужит надёжной защитой, то, пожалуй, можно будет ограничиться и этой мерой, заключил парламентарий.