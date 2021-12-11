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Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ ситуацию между РФ и Украиной

Также были затронуты и другие вопросы, в частности климат и приоритеты представительства Германии в G7.

11 декабря, 01:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок ситуацию между Россией и Украиной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях "Группы семи" [в Ливерпуле], чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата и приоритеты на период председательства Германии в G7 в 2022 году", — написал он в своём микроблоге в "Твиттере".

Байден: США ждут взаимодействия с новыми властями ФРГ по России и Украине

Байден: США ждут взаимодействия с новыми властями ФРГ по России и Украине

А ранее Лайф писал, что в США хотят сотрудничества с Германией по экономическим санкциям против РФ. Такие меры американская сторона готова применить в случае якобы возможного вторжения России на Украину.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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