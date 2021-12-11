Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ ситуацию между РФ и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок ситуацию между Россией и Украиной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях "Группы семи" [в Ливерпуле], чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата и приоритеты на период председательства Германии в G7 в 2022 году", — написал он в своём микроблоге в "Твиттере".

А ранее Лайф писал, что в США хотят сотрудничества с Германией по экономическим санкциям против РФ. Такие меры американская сторона готова применить в случае якобы возможного вторжения России на Украину.