Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ ситуацию между РФ и Украиной
Также были затронуты и другие вопросы, в частности климат и приоритеты представительства Германии в G7.
Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок ситуацию между Россией и Украиной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях "Группы семи" [в Ливерпуле], чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата и приоритеты на период председательства Германии в G7 в 2022 году", — написал он в своём микроблоге в "Твиттере".
А ранее Лайф писал, что в США хотят сотрудничества с Германией по экономическим санкциям против РФ. Такие меры американская сторона готова применить в случае якобы возможного вторжения России на Украину.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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