Биолог Базыкин назвал действенный способ борьбы с "омикроном"

Действенной мерой для предотвращения распространения нового варианта ковида "омикрон" может стать закрытие воздушной границы со странами Южной Африки. Такое мнение высказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

"Эта мера эффективна на ранней стадии распространения варианта. Сейчас, когда ещё неизвестно, насколько "омикрон" распространён в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная. Хотя понятно, что "омикрон" уже есть не только в Южной Африке, но и в других местах", — сказал Базыкин в беседе с РИА "Новости".

Профессор подчеркнул, что прервать цепочку передачи вируса смогут любые меры, которые использовались и ранее.

"Если те неприятные оценки о свойствах "омикрона" будут подтверждаться, то я не удивлюсь, что такие меры, как локдаун, придётся опять вводить", — добавил учёный.