Биолог Базыкин назвал действенный способ борьбы с "омикроном"
Профессор подчеркнул, что любые принимаемые меры, помогающие прервать цепочку передачи вируса, будут работать.
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Действенной мерой для предотвращения распространения нового варианта ковида "омикрон" может стать закрытие воздушной границы со странами Южной Африки. Такое мнение высказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
"Эта мера эффективна на ранней стадии распространения варианта. Сейчас, когда ещё неизвестно, насколько "омикрон" распространён в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная. Хотя понятно, что "омикрон" уже есть не только в Южной Африке, но и в других местах", — сказал Базыкин в беседе с РИА "Новости".
Профессор подчеркнул, что прервать цепочку передачи вируса смогут любые меры, которые использовались и ранее.
"Если те неприятные оценки о свойствах "омикрона" будут подтверждаться, то я не удивлюсь, что такие меры, как локдаун, придётся опять вводить", — добавил учёный.
А ранее Лайф писал, что Россия полностью ограничила въезд из девяти африканских стран из-за омикрон-штамма. До этого из этих государств могли приехать в РФ владельцы дипломатических паспортов и служебных виз, однако теперь граница закрыта и для них.
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