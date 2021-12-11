Зеленский обвинил Европу в создании "культа России"

Европейские страны постоянно говорят о мощи РФ и тем самым создают своеобразный "культ России". Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

"Я об этом откровенно говорил и нашим европейским коллегам. Они все говорят: Россия очень мощная. Она сильна. А кто её такой делает? Все вы, когда вы боитесь этих вызовов. Вы все говорите об этом медийно", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что после таких заявлений президент РФ Владимир Путин "верит в то, что Россия может делать то, что она хочет". Украинский лидер заключил, что Запад самостоятельно "постоянно создаёт культ".