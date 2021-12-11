НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский обвинил Европу в создании "культа России"

По словам украинского лидера, президент Путин слышит публичные заявления европейских политиков о мощи РФ и думает, что Москва "может делать то, что она хочет".

11 декабря, 05:24

Владимир Зеленский © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Европейские страны постоянно говорят о мощи РФ и тем самым создают своеобразный "культ России". Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

"Я об этом откровенно говорил и нашим европейским коллегам. Они все говорят: Россия очень мощная. Она сильна. А кто её такой делает? Все вы, когда вы боитесь этих вызовов. Вы все говорите об этом медийно", — отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что детально обсудил с Байденом договорённости США и России

Зеленский заявил, что детально обсудил с Байденом договорённости США и России

Он подчеркнул, что после таких заявлений президент РФ Владимир Путин "верит в то, что Россия может делать то, что она хочет". Украинский лидер заключил, что Запад самостоятельно "постоянно создаёт культ".

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО. Глава Незалежной задался вопросами, видят ли украинцы эту преграду, не всё ли равно им, в каком направлении движутся власти в Киеве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1