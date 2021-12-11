Дорожные камеры научат фиксировать опасное вождение
МВД также планирует вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения. Все эти положения сейчас обсуждаются в новом варианте ГОСТа.
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Дорожные камеры официально смогут фиксировать опасное вождение. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Росстандарт и МВД.
Отмечается, что ведомства готовят соответствующий ГОСТ, который планируется утвердить в 2022 году. В МВД подтвердили, что работы продолжаются, но давать какие-либо комментарии преждевременно. При этом уточняется, что министерство планирует вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, которая применялась семь лет и была прекращена в 2021 году.
Нововведения коснутся не только стационарных камер, но и специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации. Однако это будет действовать при их наведении на зону контроля.
А ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ужесточить наказание за опасное вождение. В первую очередь нужно предусмотреть ответственность за вождение в опасной обуви (сланцы, шлёпанцы, тапочки без задника, валенки, обувь на высоких каблуках и танкетках) или босиком.
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