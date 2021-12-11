Дорожные камеры научат фиксировать опасное вождение

Дорожные камеры официально смогут фиксировать опасное вождение. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Росстандарт и МВД.

Отмечается, что ведомства готовят соответствующий ГОСТ, который планируется утвердить в 2022 году. В МВД подтвердили, что работы продолжаются, но давать какие-либо комментарии преждевременно. При этом уточняется, что министерство планирует вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, которая применялась семь лет и была прекращена в 2021 году.

Нововведения коснутся не только стационарных камер, но и специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации. Однако это будет действовать при их наведении на зону контроля.