Эксперт Михайлова объяснила, как смартфон может красть ваши деньги

Основным способом кражи денег через смартфон является заражение приложений банковским трояном. В этом случае они будут передавать платёжные данные пользователя мошеннику, предупредила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. А в случае если программа имеет доступ к отправке СМС и вызовам, она может подписать вас на платные сервисы.

"Даже изначально чистое приложение из официального магазина может быть позднее заражено. Это можно распознать по косвенным признакам, в частности, если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников", — указала Михайлова в интервью агентству "Прайм", уточнив, что подобным образом поступают вирусы-загрузчики для установки дополнительных нагрузок в виде троянов и вредоносных программ.

Разрешение на использование специальных возможностей, которое позволяет приложению взаимодействовать от лица пользователя, довольно опасное, предупредила собеседница агентства. После его установки можно ожидать атак от Cloak and Dagger, Clickjackin, а также банковских троянов, предупредила эксперт. Чтобы не запутаться в правомерности разрешений, Михайлова посоветовала защитить свои данные и своевременно отслеживать утечки, установив на смартфоне антивирусы.