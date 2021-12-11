Два человека погибли при разрушении торнадо дома престарелых в США

Как минимум два человека погибли в результате частичного обрушения дома престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас), где прошло торнадо. Об этом сообщает телеканал ABC.

Также известно о пяти пострадавших, которые смогли выбраться из-под завалов, однако под ними остаётся как минимум 20 человек. О состоянии людей пока ничего не известно. Согласно фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, в результате удара стихии была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания.