Песков заявил об обеспокоенности из-за переброски военной техники НАТО через Грецию

Россия обеспокоена из-за концентрации солдат НАТО на греческой территории и переброски через порт Александруполис военной техники альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проблема очень простая. Сосредотачивается всё больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни, тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которой является сдерживание России. Это нас беспокоит, вы должны нас понять", — заявил Песков в интервью греческому телеканалу Antenna.

Когда греческий журналист попытался упрекнуть представителя Кремля оборонительными комплексами С-400, Песков ответил, что эта система несёт исключительно защитный характер. В это же время, отметил он, транспортировка военной техники через порт Александруполис несёт воинствующий характер, однако Греция никогда не будет враждебной России, считает Песков.

"Но Греция связана обязательствами, вытекающими из членства в НАТО. Это проблема с НАТО для нас, так как НАТО приближается к нашим границам. Мы видим достаточно враждебное, как мы понимаем, расширение НАТО в сторону наших границ, в сторону Украины", — добавил он.