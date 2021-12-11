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Три горняка пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе

Рабочих госпитализировали, остальные смогли выйти на поверхность. Всё могло произойти из-за землетрясения.

11 декабря, 03:46
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/inc_kuzbass?z=photo-61492440_457314001/wall-61492440_922128" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Инцидент Кузбасс"</a></p>

Фото © VK / "Инцидент Кузбасс"

Три человека получили травмы при обрушении локального участка на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всё случилось в ночь с 9 на 10 декабря. С переломами рук и ног пострадавшие были госпитализированы, также у одного из них закрытая черепно-мозговая травма. Остальных сотрудников эвакуировали, больше никто не пострадал.

В Ростехнадзоре порталу NGS42.ru подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что получивших травмы рабочих увезли в больницу в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. По одной из версий, обрушение случилось из-за землетрясения в этом районе. По данным Единой геофизической службы СО РАН, в ночь на 10-е число действительно зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,9.

В ЛНР рухнула клеть в шахте, погибло несколько горняков

В ЛНР рухнула клеть в шахте, погибло несколько горняков

Напомним, утром 25 ноября задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров произошло на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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