Три горняка пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе
Рабочих госпитализировали, остальные смогли выйти на поверхность. Всё могло произойти из-за землетрясения.
Фото © VK / "Инцидент Кузбасс"
Три человека получили травмы при обрушении локального участка на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Всё случилось в ночь с 9 на 10 декабря. С переломами рук и ног пострадавшие были госпитализированы, также у одного из них закрытая черепно-мозговая травма. Остальных сотрудников эвакуировали, больше никто не пострадал.
В Ростехнадзоре порталу NGS42.ru подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что получивших травмы рабочих увезли в больницу в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. По одной из версий, обрушение случилось из-за землетрясения в этом районе. По данным Единой геофизической службы СО РАН, в ночь на 10-е число действительно зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,9.
Напомним, утром 25 ноября задымление в вентиляционном штреке на глубине 250 метров произошло на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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