Три горняка пострадали при обрушении на шахте в Кузбассе

Три человека получили травмы при обрушении локального участка на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всё случилось в ночь с 9 на 10 декабря. С переломами рук и ног пострадавшие были госпитализированы, также у одного из них закрытая черепно-мозговая травма. Остальных сотрудников эвакуировали, больше никто не пострадал.