Гидрометцентр предупредил москвичей о морозных выходных
В частности, в столичном регионе ожидается переменная облачность и гололедица, местами может пойти небольшой снег.
Фото © Pixabay
В выходные, 11 и 12 декабря, в Москве ожидаются морозы с гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Так, днём в субботу похолодает до минус 13 градусов. Также ожидается переменная облачность с прояснениями.
Ночью будет в районе 12–14 градусов мороза, а в дневное время в воскресенье потеплеет до минус пяти, местами по области ожидается небольшой снег.
А ранее Лайф писал, что метеоролог Леус пообещал жителям Москвы "еврозиму" в декабре. Согласно его прогнозу, погода будет облачной и преимущественно с осадками в виде снега и мокрого снега.
Комментариев: 0