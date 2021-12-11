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Гидрометцентр предупредил москвичей о морозных выходных

В частности, в столичном регионе ожидается переменная облачность и гололедица, местами может пойти небольшой снег.

11 декабря, 03:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В выходные, 11 и 12 декабря, в Москве ожидаются морозы с гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Так, днём в субботу похолодает до минус 13 градусов. Также ожидается переменная облачность с прояснениями.

Ночью будет в районе 12–14 градусов мороза, а в дневное время в воскресенье потеплеет до минус пяти, местами по области ожидается небольшой снег.

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А ранее Лайф писал, что метеоролог Леус пообещал жителям Москвы "еврозиму" в декабре. Согласно его прогнозу, погода будет облачной и преимущественно с осадками в виде снега и мокрого снега.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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