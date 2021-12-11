Гидрометцентр предупредил москвичей о морозных выходных

В выходные, 11 и 12 декабря, в Москве ожидаются морозы с гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Так, днём в субботу похолодает до минус 13 градусов. Также ожидается переменная облачность с прояснениями.

Ночью будет в районе 12–14 градусов мороза, а в дневное время в воскресенье потеплеет до минус пяти, местами по области ожидается небольшой снег.