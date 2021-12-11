Единственную чемпионку ОИ по тяжёлой атлетике из России дисквалифицировали за допинг

Отмечается, что нарушение антидопинговых правил установлено на основе базы данных московской лаборатории. В пробе Сливенко обнаружили анаболические стероиды во время победного для неё чемпионата Европы 2012 года. Перепроверка подтвердила наличие запрещённых препаратов, и её пробы были помечены как отрицательные. С учётом того, что перед этим спортсменка уже была дисквалифицирована на два года (с 2 февраля 2018-го), ей было назначено дополнительное отстранение от соревнований с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023 года с аннулированием всех результатов с 1 марта 2012 года. Приговор она оспаривать не стала.