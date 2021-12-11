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Единственную чемпионку ОИ по тяжёлой атлетике из России дисквалифицировали за допинг

Наказание Оксана Сливенко оспаривать не стала. Она отстранена от соревнований до 28 февраля 2023 года.

11 декабря, 02:59
<p>Оксана Сливенко. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев</p>

Оксана Сливенко. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о дисквалификации олимпийской чемпионки 2008 года в Пекине российской штангистки Оксаны Сливенко. Об этом сказано на сайте ITA.

Отмечается, что нарушение антидопинговых правил установлено на основе базы данных московской лаборатории. В пробе Сливенко обнаружили анаболические стероиды во время победного для неё чемпионата Европы 2012 года. Перепроверка подтвердила наличие запрещённых препаратов, и её пробы были помечены как отрицательные. С учётом того, что перед этим спортсменка уже была дисквалифицирована на два года (с 2 февраля 2018-го), ей было назначено дополнительное отстранение от соревнований с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023 года с аннулированием всех результатов с 1 марта 2012 года. Приговор она оспаривать не стала.

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На ОИ-2008 Сливенко завоевала золотую медаль в весовой категории до 69 килограммов после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. Она до сих пор остаётся единственной олимпийской чемпионкой в истории российской женской тяжёлой атлетики.

Ранее Лайф писал, что прыгун в высоту Данил Лысенко обвинил чиновников Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в своей шестилетней дисквалификации. Спортсмена наказали за непредоставление информации о своём местонахождении и фальсификацию данных.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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