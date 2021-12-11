Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией из-за Украины
На это не повлияет ни членство Анкары в НАТО, ни усиление военного сотрудничества с Незалежной, заверили в республике.
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Турция никак не заинтересована в том, чтобы вступать в войну с Россией из-за Украины при сценарии начала боевых действий между Киевом и Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.
Отмечается, что на это решение не повлияет ни членство Анкары в НАТО, ни усиление военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.
"Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы", — пояснил чиновник.
По его словам, такое поведение Турции отражает проводимую президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом внешнюю политику, которая подразумевает "маневрирование".
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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