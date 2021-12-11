Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией из-за Украины

Турция никак не заинтересована в том, чтобы вступать в войну с Россией из-за Украины при сценарии начала боевых действий между Киевом и Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Отмечается, что на это решение не повлияет ни членство Анкары в НАТО, ни усиление военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.

"Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы", — пояснил чиновник.

По его словам, такое поведение Турции отражает проводимую президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом внешнюю политику, которая подразумевает "маневрирование".