Порошенко предостерёг Зеленского от проведения референдума по Донбассу
Экс-президент Незалежной подчеркнул, что такое голосование может быть использовано как технология для проведения "неукраинских решений".
Пётр Порошенко. Фото © Сайт партии "Европейская Солидарность"
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от антиконституционной идеи референдума по Донбассу, считает экс-президент страны Пётр Порошенко. Он посоветовал действующему главе государства "внимательно изучить уроки 2014 года", отметив при этом, что тогда было труднее.
"Если не знаете, что делать, — проведите СНБО, придите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения по крайней мере на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", — приводит слова своего лидера Порошенко партия "Европейская солидарность".
Порошенко привёл в сравнение референдум в Крыму в 2014 году и предостерёг, что такое голосование может быть использовано как технология для проведения "неукраинских решений". А что если две или три области примут решение, отличающееся от решения остальных?
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу. Украинский лидер также отметил, что не исключает возможных прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по поводу сложившейся ситуации на юго-востоке Незалежной. По его словам, США и Европа поддерживают эту идею.
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