Порошенко предостерёг Зеленского от проведения референдума по Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от антиконституционной идеи референдума по Донбассу, считает экс-президент страны Пётр Порошенко. Он посоветовал действующему главе государства "внимательно изучить уроки 2014 года", отметив при этом, что тогда было труднее.

"Если не знаете, что делать, — проведите СНБО, придите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения по крайней мере на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума", — приводит слова своего лидера Порошенко партия "Европейская солидарность".

Порошенко привёл в сравнение референдум в Крыму в 2014 году и предостерёг, что такое голосование может быть использовано как технология для проведения "неукраинских решений". А что если две или три области примут решение, отличающееся от решения остальных?