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Глава МИД Британии призвала G7 единым фронтом бороться со странами-агрессорами

Участники "Большой семёрки" планируют обсудить укрепление экономических, технологических связей, а также сферу безопасности.

11 декабря, 04:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Страны G7 должны действовать сообща в вопросе защиты демократии и прав человека. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Приятно приветствовать G7 в Ливерпуле в это важное время для свободы и демократии во всём мире. В эти выходные мы представим агрессорам единый фронт, обязуемся защищать и продвигать свободу и демократию, обсуждать укрепление экономических, технологических связей и связей в области безопасности", — написала Трасс в "Твиттере".

Как уточняется на сайте британского правительства, глава МИДа также планирует призвать страны "Большой семёрки" инвестировать в развивающиеся государства.

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А ранее Лайф писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ ситуацию между РФ и Украиной. Были затронуты и другие вопросы, в частности климат и приоритеты представительства Германии в G7.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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