Глава МИД Британии призвала G7 единым фронтом бороться со странами-агрессорами

Страны G7 должны действовать сообща в вопросе защиты демократии и прав человека. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Приятно приветствовать G7 в Ливерпуле в это важное время для свободы и демократии во всём мире. В эти выходные мы представим агрессорам единый фронт, обязуемся защищать и продвигать свободу и демократию, обсуждать укрепление экономических, технологических связей и связей в области безопасности", — написала Трасс в "Твиттере".

Как уточняется на сайте британского правительства, глава МИДа также планирует призвать страны "Большой семёрки" инвестировать в развивающиеся государства.