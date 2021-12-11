Кулеба заявил о совместном с Западом плане Киева по сдерживанию РФ

Киев совместно со странами Запада разрабатывает план сдерживания Москвы после того, как президент России Владимир Путин потребовал от НАТО гарантий, исключающих расширение Североатлантического альянса на Восток. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Российский президент Владимир Путин выдвинул суровый ультиматум. В нескольких недавних заявлениях он потребовал, чтобы Соединённые Штаты предоставили "надёжные и твёрдые юридические гарантии" того, что НАТО не будет расширяться на Восток", — написал Кулеба в колонке для Foreigh Affairs.

По его словам, России не нужно предоставлять никаких гарантий. Более того, США, ЕС и НАТО должны решительно ответить Москве. Во-первых, чётко дать понять, что Украина является частью Запада и будущим участником объединений, а также что суверенитет и территориальная целостность Незалежной не обсуждаются.

"Единственный выход из ситуации — это всеобъемлющий план сдерживания, который сейчас разрабатывают Украина и её партнёры", — подчеркнул Кулеба, заметив, что целью Киева является "мир через силу".