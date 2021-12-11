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Юрист Хантимиров напомнил об ответственности за нелегальную схему сдачи квартир в аренду

По словам эксперта, к виновнику может быть применён даже арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до одного года.

11 декабря, 05:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В некоторых случаях нелегальная сдача квартиры в аренду может обернуться для собственников не только взысканием неуплаченных налогов, но и уголовной ответственностью. Об этом предупредил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Распространёнными формами нарушения закона являются устная договорённость и невнесение сведений о сдаче жилья в Росреестр при долгосрочной аренде.

"Собственник должен будет заплатить неуплаченный НДФЛ от сдачи квартиры, это 13% полученной оплаты за весь срок найма, и плюс к этому штраф в размере 20% накопившейся задолженности по налогу", — рассказал Хантимиров РИА "Новости".

А за неуплату НДФЛ, напомнил Хантимиров, собственника даже могут привлечь к уголовной ответственности. К примеру, если владелец уклонялся от этого на протяжении трёх лет или сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей. Нарушителю могут присудить штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, полученного за период от одного года до двух лет, отметил юрист.

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"Кроме того, может быть применён арест на срок до шести месяцев или даже лишение свободы на срок до одного года", — рассказал юрист.

Если же наймодатель впервые совершил преступление, связанное с неуплатой налогов, и своевременно возместил все недоимки, пени и штрафы, суд может освободить его от уголовной ответственности, уточнил Хантимиров.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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