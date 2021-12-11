Юрист Хантимиров напомнил об ответственности за нелегальную схему сдачи квартир в аренду

В некоторых случаях нелегальная сдача квартиры в аренду может обернуться для собственников не только взысканием неуплаченных налогов, но и уголовной ответственностью. Об этом предупредил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров. Распространёнными формами нарушения закона являются устная договорённость и невнесение сведений о сдаче жилья в Росреестр при долгосрочной аренде.

"Собственник должен будет заплатить неуплаченный НДФЛ от сдачи квартиры, это 13% полученной оплаты за весь срок найма, и плюс к этому штраф в размере 20% накопившейся задолженности по налогу", — рассказал Хантимиров РИА "Новости".

А за неуплату НДФЛ, напомнил Хантимиров, собственника даже могут привлечь к уголовной ответственности. К примеру, если владелец уклонялся от этого на протяжении трёх лет или сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей. Нарушителю могут присудить штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, полученного за период от одного года до двух лет, отметил юрист.

"Кроме того, может быть применён арест на срок до шести месяцев или даже лишение свободы на срок до одного года", — рассказал юрист.

Если же наймодатель впервые совершил преступление, связанное с неуплатой налогов, и своевременно возместил все недоимки, пени и штрафы, суд может освободить его от уголовной ответственности, уточнил Хантимиров.