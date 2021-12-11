Диетолог Соломатина рассказала о правильном хранении салатов на Новый год

Новогодние салаты желательно вовсе не хранить, однако если вы всё-таки хотите это сделать, то к этому процессу стоит подойти с особой осторожностью, советует диетолог Елена Соломатина.

"До утра в холодильнике простоять может, но мало кто с утра встаёт после новогодней ночи, дай бог к вечеру, а это уже чревато. Всё будет зависеть от чувствительности организма. Взрослый здоровый организм, может, и справится", — сказала диетолог в беседе с "Лентой.ру".

В таком случае Соломатина рекомендует следить за блюдами в новогоднюю ночь и вовремя убирать их в холодильник, если семья собралась гулять. Кроме того, лучше оставлять салаты без заправки, в таком виде они точно простоят всю ночь, а вот уже заправленные хранятся в холодильнике в среднем 12 часов. В идеале нужно заранее сварить овощи, а на следующий день их порезать, залить заправкой и подать, заметила специалист.