Эксперт Спиридонов дал советы по безопасному онлайн-шопингу на новогодних распродажах

При онлайн-шопинге во время новогодних распродаж стоит соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой мошенников. Так, в первую очередь необходимо убедиться, что магазин, в котором совершается покупка, является подлинным. Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов в беседе с RT.

"Часто интерфейс и дизайн поддельных сайтов идентичны оригинальным, поэтому необходимо проверить домен: обычно он отличается на одну букву или знак", — отметил специалист.

Он также добавил, что важно обращать внимание на уведомления, СМС-сообщения и письма на почту, которые приходят для проведения оплаты. По словам Спиридонова, нужно насторожиться, если, например, при заказе из интернет-магазина техники СМС с подтверждением приходит от цветочного магазина. Кроме того, иногда за гиперссылками скрываются вредоносные сайты, что можно заметить при наведении курсора на неё.

Спиридонов отметил, что сайты мошенников можно проверить с помощью специальных сервисов. Он также посоветовал выбирать магазины, которые поддерживают технологию 3D Secure (на сайте должны быть размещены логотипы VbV (Verified by VISA), Mastercard, SecureCode, SafeKey, J/Secure, МIR Accept). Кроме того, специалист рекомендует перед оплатой убедиться, что используется защищённое соединение — об этом свидетельствует замкнутый замочек в адресной строке браузера.