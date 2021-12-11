Эксперт Лазарева предупредила россиян о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян. Так, теперь жертвы злоумышленников сами звонят в ненастоящий кол-центр и выдают свои данные, тем самым предоставляя возможность вывести деньги со своих счетов. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева в беседе с РИА "Новости".

По её словам, подобная схема обмана работает в России уже на протяжении нескольких лет. Причём раньше по ней действовали в основном "раздолжнители", лжеюристы и медцентры. Несмотря на известность этого способа, ежегодно десятки тысяч россиян становятся жертвами злоумышленников. В то же время мошенники стараются совершенствовать свои инструменты.

"В последний год, действительно, всё чаще стали появляться сообщения пострадавших от более простой схемы, которая не предполагает физического взаимодействия: люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему. После чего связываются с кол-центром и уже в разговоре с оператором сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры", — объяснила эксперт.

В схеме с использованием методов социальной инженерии учитывается психология человека. Как отметила Лазарева, люди больше доверяют тем, кому звонят сами. Таким образом жертва уверена в помощи оператора, который способен помочь разрешить проблему, избавиться от ненужных дорогостоящих подписок, вернуть деньги, увеличить размер ежемесячных выплат и пособий.

Кроме того, если у человека не возникло никаких сомнений и подозрений после получения рассылки и он позвонил в фальшивый кол-центр, то мошеннику не составит труда убедить свою жертву. По словам Лазаревой, такая схема дешевле "холодного" обзвона, хотя чистая прибыль значительно выше от неё. Она отметила, что для защиты от такого способа развода можно перенастроить работу спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках. Это не решит проблему полностью, но поможет сократить число пострадавших от рук мошенников, заключила эксперт.