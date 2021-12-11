В США заявили, что "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида
В регуляторе CDC отметили, что большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме. Такое течение болезни специалисты объясняют тем, что пациенты были вакцинированы.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали отчёт, в котором говорится, что большинство заражённых новым омикрон-штаммом коронавируса — полностью вакцинированные люди. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данный документ.
Согласно отчёту центров, в Штатах выявлено 43 инфицированных "омикроном" человека, 34 из которых были привиты двумя дозами вакцины. Причём 14 из этих вакцинированных успели получить ещё и бустерную дозу. Отмечается, что новая мутация была выявлена у людей в возрасте от 18 до 39 лет, из них шестеро ранее переболели ковидом.
В CDC уточнили, что большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме. Из симптомов у них наблюдались только кашель и усталость. Такое течение болезни специалисты объясняют наличием вакцины у пациентов.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала главные отличия ковида при штамме "омикрон". По словам специалиста, при новом варианте коронавируса пока преобладают лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Позднее выяснилось, что заболевших "омикроном" в РФ уже четверо.
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