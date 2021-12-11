В США заявили, что "омикрон" чаще поражает полностью привитых от ковида

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали отчёт, в котором говорится, что большинство заражённых новым омикрон-штаммом коронавируса — полностью вакцинированные люди. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данный документ.

Согласно отчёту центров, в Штатах выявлено 43 инфицированных "омикроном" человека, 34 из которых были привиты двумя дозами вакцины. Причём 14 из этих вакцинированных успели получить ещё и бустерную дозу. Отмечается, что новая мутация была выявлена у людей в возрасте от 18 до 39 лет, из них шестеро ранее переболели ковидом.

В CDC уточнили, что большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме. Из симптомов у них наблюдались только кашель и усталость. Такое течение болезни специалисты объясняют наличием вакцины у пациентов.